Le Bel 20 ralentit par Telenet (+Briefing actions)

• La tendance

Le titre Telenet a lâché 2,33% à 56,60 euros. Il avait déjà perdu 5,46% la veille suite à la décision du câblo-opérateur flamand de postposer sa décision sur la distribution ou non d’un dividende cette année. "Au cours de la conference call, nous avons appris que la décision de ne pas verser de dividende en espèces ne devrait pas être considérée comme un point de vue définitif. Étant donné "quelques changements dans le code des impôts et certains problèmes de calendrier", le conseil d’administration a décidé de ne pas agir maintenant, bien qu'il "pourrait voir plus de clarté apparaitre au fur et à mesure que l'année avance", a expliqué dans une note Ruben Devos (KBC Securities).