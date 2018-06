Le Bel 20 repart de l'avant, les financières soufflent (+Briefing)

La perspective d'une sortie de crise politique en Italie a pris le dessus sur les tensions commerciales. L'Europe boursière est en hausse. La monnaie unique est stable face au dollar.

• La tendance

Les marchés européens sont repartis de l’avant ce vendredi matin soulagés par la perspective d’une sortie de crise en Italie et malgré les tensions commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis. On attend, en début d'après-midi, les chiffres mensuels de l'emploi US.

L’euro est stable face au billet vert.

A Bruxelles, le Bel 20 progressait de 0,71% vers 9h20, l’indice des valeurs cotées en continu étant en phase.

Au sein du Bel 20, ING, Ageas et Aperam mènent le bal avec des gains de 1,5%. Elles sont suivies par bpost (+1,2%) et KBC (+1%). Umicore qui a choisi la Pologne pour installer son site européen pour les batteries électriques s’adjuge 0,9%. Seules deux valeurs sont dans le rouge : Ontex (-2,2%) et Telenet (-0,7%).

Hors Bel 20, Mithra grimpe de 6,5% après le succès de son placement privé. Dans le même segment, Bone Therapeutics et ThromboGenics prennent respectivement 4% et 3,1%. On notera également les avancées d’Euronav (+2,4%) et d’Immobel (+2,2%).

Côté baisses, on retiendra celles d’Elia (-1,5%), d’IBA (-1,2%) et d’Argenx (-1,1%).

• Le briefing actions belges

>C'est finalement en Pologne qu'Umicore va installer son nouveau site de production de matériaux pour batteries électriques. Quelque 400 emplois seront créés dans un premier temps. Notre article.

>Pour renforcer sa position sur le marché de l'IT et des réseaux, Proximus a acquis Umbrio, une entreprise néerlandaise spécialisée dans le domaine. Notre article.

>L'acquisition de Nextel par Telenet est entièrement finalisée. Le communiqué.

>Galapagos : Kempen a relevé son objectif de cours à 115 euros contre 112 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Systematica Investments a réduit sa position vendeuse sur Ontex passant de 0,70% du capital à 0,69% à la date du 30 mai.

>Ingrid Daerden rejoindra Aedifica au plus tard le 1er septembre en tant que directrice financière (CFO). Le communiqué.

>GSA Capital Partners a déclaré détenir, à la date du 30 mai, une position vendeuse sur Nyrstar représentant 0,50% du capital.

>JPMorgan Aset Management a réduit sa position vendeuse sur IBA passant de 0,85% du capital à 0,77% à la date du 30 mai.