Le Bel 20 reprend son souffle (Débriefing actions belges)

Umicore , qui s'était également envolé de plus de 8% mardi, a lâché 2,97% dans une séance qui a été rythmée par les prises de bénéfices sur les valeurs cycliques. Aperam (-1,52%) et Solvay (-0,51%) ont ainsi fait les frais de ce mouvement qui a mis en avant les valeurs plus défensives comme Telenet (+2,36%), plus forte hausse du jour sur le Bel 20.