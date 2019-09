Le Bel 20 résiste grâce à un rebond d'AB InBev (débriefing actions belges)

Mais a posteriori, les investisseurs peuvent se dire que l'opération n'est pas si mauvaise que cela. D'après les analystes de Bloomberg Intelligence, grâce aux 5 milliards de dollars obtenus via cette introduction en Bourse et aux 11 milliards de dollars récoltés grâce à la vente des actifs australiens d'AB InBev, le groupe belgo-américain va réduire sa dette nette de 102,5 milliards de dollars à 86,5 milliards de dollars, ce qui revient à un endettement net égal à 4 fois le résultat opérationnel brut, contre un ratio de 4,6 auparavant. Or, l'objectif de la direction était de ramener ce rapport à moins de 4 d'ici la fin 2020. Le groupe brassicole est donc à l'avance sur son planning de désendettement.