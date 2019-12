Le Bel 20 s'éloigne des 4.000 points (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a vu rouge ce lundi, à l'instar des autres places européennes. Seuls les titres Ontex et Aperam ont terminé en hausse. Les spéculations autour d'Asit biotech vont toujours bon train.

Après avoir ouvert en (très) légère baisse, le Bel 20 s'est progressivement enfoncé dans le rouge, s'éloignant de plus en plus de la barre symbolique des 4.000 points. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur un repli de 0,73% à 3.967,18 points. Seules deux des vingt valeurs qui le composent sont parvenues à garder la tête hors de l'eau: Ontex a progressé de 0,49% à 18,41 euros et Aperam de 0,24% à 28,71 euros.

Le titre WDP a de son côté terminé lanterne rouge, en baisse de 1,59% à 161,20 euros. Les valeurs télécoms Proximus (-1,08% à 25,72 euros) et Telenet (-0,75% à 39,76 euros), ainsi que le leader mondial de la bière AB InBev (-1,01% à 73,73 euros) ont également souffert de la vague de prises de bénéfice.

Hors Bel 20, on notera que les spéculations vont toujours bon train autour de l'avenir d'Asit biotech (+31,39% à 0,32 euro), après un bond de 20% vendredi. La société, qui a fait une demande de réorganisation judiciaire pour restructurer sa dette, a six mois pour évaluer les différentes options stratégiques permettant de préserver au maximum les intérêts des actionnaires. Et ce alors que sa trésorerie s'élève seulement à 3,7 millions d'euros. Certains investisseurs parieraient-ils sur un partenariat ou un rachat par une plus grosse biotech? Le CEO d'Asit biotech estime que sa plate-forme technologique pourrait intéresser une société dans l'allergie respiratoire. Lire notre article: "Plusieurs scénarios restent possibles pour Asit biotech"

D'autres biotechs ont également connu une belle séance ce lundi: Acacia Pharma a grimpé de 14,21% à 2,17 euros, Celyad de 4,71% à 9,56 euros et IBA de 1,90% à 12,87 euros.

Les titres Van de Velde (+6,38% à 30 euros), Econocom (+0,98% à 2,26 euros) et EVS Broadcast Equipment (+1,85% à 22,05 euros) ont attiré des investisseurs grâce notamment aux commentaires positifs de Wim Levi. L'analyste indépendant a cité les trois valeurs dans ses "5 actions préférées". Ainsi, pour Van de Velde, il indique qu'"un mouvement de fond semble s’être engagé vers un modèle multicanal qui combine le réseau commercial existant avec la vente en ligne. Le marché n’a pas encore traduit ces changements dans la valorisation de l’entreprise". Et d'ajouter: "On ne peut exclure un scénario de reprise ou de fusion vu que les familles contrôlent entièrement l’entreprise".