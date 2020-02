Le Bel 20 signe sa meilleure séance depuis 13 mois (débriefing actions belges)

Le bond de 2,82% réalisé par le Bel 20 ce mardi est sa plus forte progression depuis le 4 janvier 2019. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a profité d'un rally général sur les actions pour clôturer au-delà du seuil symbolique des 4.000 points, à 4.039,92 points. Soit son plus haut niveau en deux ans. Parmi les valeurs qui le composent, seule l'action Proximus (-0,51% à 25,59 euros) a terminé dans le rouge.

Le titre Umicore a gagné 11,86% à 46,70 euros à quelques jours de la publication de ses résultats trimestriels et annuels. Les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 2,7% de son bénéfice par action en 2019, à 0,77 euro contre 0,75 euro en 2018. "Nous nous attendons à ce que les résultats du second semestre aient été tirés par des volumes plus élevés dans les trois divisions Catalysis, E&ST et Recycling", explique dans une note publiée ce mardi Stijn Demeester, analyste chez ING. Verdict le 7 février prochain.