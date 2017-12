Le Bel 20 souffre à cause de Bekaert (+Briefing actions)

Petit repli sur les principaux marchés européens. A Bruxelles, le Bel 20 fait grise mine sous le poids de Bekaert.

• La tendance

Les principaux indices européens sont en léger repli ce mercredi matin. Le Sénat américain a finalement voté dans la nuit de mardi à mercredi la réforme fiscale de Donald Trump. La Chambre doit l’adopter définitivement dans la journée. L’euro est en légère hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 se contractait de 0,28% à l’approche de 10h. L’indice des valeurs cotées en continu cédait, pour sa part, 0,09%.

Bekaert qui tient un "roadshow" aujourd’hui perd plus de 3%. Un broker a réduit son objectif de cours sur la valeur. Avec un gain de 0,3%, Telenet est en tête des hausses. Un broker a, ici, relevé son objectif de cours sur l’action.

Hors Bel 20, Kiadis et Sioen se distinguent avec des hausses respectives de 2,2% et 2%. Argenx prend 1,3%. Eckert & Ziegler, qui a annoncé une acquisition, recule, pour sa part, de 2,2%. Baisse plus ou moins identique pour Quest for Growth.

->Suivez les marchés en direct.

• Le briefing actions

>Bekaert: JP Morgan a réduit son objectif de cours à 39,5 euros contre 42 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Telenet: UBS a relevé son objectif de cours à 63 euros contre 60 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Le groupe belge Umicore va racheter, pour 27 millions de dollars, la propriété intellectuelle et le portefeuille d'activités concernant les catalyseurs de métathèse de l'Américain Materia. Notre article.

>Le groupe de biopharma UCB a publié des résultats positifs pour le bimekizumab chez des patients atteints d'arthrite psoriasique. Notre article.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Colruyt passant de 0,93% du capital à 1,01% à la date du 18 décembre.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Umicore passant de 0,66% du capital à 0,70% à la date du 18 décembre.

>La position vendeuse de Marshall Wace sur Euronav atteignait 0,50% du capital à la date du 18 décembre.

>La société immobilière (SIR) Aedifica a annoncé l'acquisition et la rénovation d'une maison de repos à Maarssen, aux Pays-Bas, d'une capacité de 75 unités. La valeur conventionnelle est d'environ 9 millions d'euros. Le communiqué.

>La biotech TiGenix a décidé de ne plus investir dans sa technologie allogénique de cellules souches cardiaques et de se concentrer sur ses deux produits issus de cellules souches de tissus adipeux, le Cx601 et le Cx611. Notre article.

>CFE Contracting vient d’acquérir la S.A. José Coghe - Werbrouck. Cette entreprise, fondée en 1966 avec son siège à Hooglede, dispose d'une implantation à Péruwelz et est spécialisée dans les travaux ferroviaires.

>Jensen Group va acheter une participation de 30% dans Inwatec une société danoise qui fabrique des machines à laver robotisées. Le communiqué.

>Eckert & Ziegler BEBIG GmbH a signé un accord pour l'acquisition de WOLF-Medizintechnik GmbH (WOMED), un établissement industriel de Thuringe. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de dispositifs de radiothérapie pour la prise en charge des tumeurs cutanées superficielles et des affections articulaires. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Belgique. Confiance des entrepreneurs décembre à 15h. USA. Ventes des maisons existantes novembre à 16h.