Le Bel 20 tiré par bpost et Ontex, Aperam rame (+Briefing actions)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert dans le vert ce mercredi matin dans le sillage de Wall Street et malgré le recul des places asiatiques alors que la crise de la livre turque, les tensions commerciales et la faiblesse persistante de l'euro continuent de favoriser l'appréciation du dollar.

Bpost (+1%), Ontex (+0,9%) et AvH (+0,8%) font la course en tête du Bel 20. Aperam poursuit son repli de la veille et se retrouve lanterne rouge (-0,5%).