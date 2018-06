Le Bel20 affiche un potentiel de hausse à 12 mois supérieur à 14%

Depuis la mi-mai, une nette majorité (12 actions) des actions composant le Bel20 a encaissé des reculs souvent importants , avec une baisse moyenne qui a atteint 2,2%. Telenet (-16%) , Proximus (-9%) , bpost (-8%) et KBC (-7%) ont affiché les dégringolades les plus importantes. Tout n’a toutefois pas été négatif, des valeurs telles que Galapagos (+ 8%) , AB InBev (+ 7%) ou Umicore (+ 5%) ont permis d’ atténuer la tendance majoritairement négative .

Dans le même temps, les objectifs moyens sont restés à l’équilibre, avec peu d’ajustements. À la baisse, ce sont bpost (-3%), ING (-2%) et Telenet (-2%) qui se sont distingués, tandis qu’Umicore (+ 3%) et Ageas (+ 2,5%) ont évolué le plus nettement en territoire positif.