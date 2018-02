Le Bel20 plombé par Umicore

La biotech Galapagos (-0,32% à 93,18 euros) et l’Allemande MorphoSys ont présenté les résultats d'une étude de phase I avec le médicament potentiel MOR106 pour le traitement de l'eczéma, lors d’une réunion de l'American Academy of Dermatology (AAD) à San Diego. L'étude a montré que le produit était bien toléré et une amélioration de 72% était apparente après 12 semaines pour toutes les doses. Galapagos et son partenaire poursuivront donc les essais cliniques et prévoient de démarrer une étude de phase II dans la première moitié de l’année. Le marché "est déjà très compétitif aujourd'hui avec de multiples actifs en phase avancée ou des médicaments approuvés pour les maladies inflammatoires chroniques", rappellent les analystes de KBC Securities.