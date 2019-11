Le Black Friday ne sourit pas à Wall Street

La Bourse US a terminé en baisse ce vendredi à l'issue d'une séance raccourcie et dominée par le lancement de la période des achats de fin d'année. Le Dow a cédé 0,40% à 28.051,41 points. Le Nasdaq a perdu 0,46% à 8.665,47 points. Le S&P 500 a lâché 0,40% à 3.140,98 points. Le marché a ainsi tenté d'évaluer la santé du secteur crucial de la consommation aux Etats-Unis alors que le Black Friday a lancé la saison des achats de fin d'année. Walmart (+0,28%) et Kroger (+0,40%), qui comptent parmi les principales chaînes de grands magasins aux Etats-Unis, ont progressé. Target (-0,71%), Nordstrom (-0,39%) et Costco (-0,32%) ont reculé. Amazon, qui proposera des offres spéciales lundi lors du Cyber Monday, a baissé de 0,97%.