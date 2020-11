Le DAX 30 est mort, longue vie au DAX 40

Dans moins d'un an, le principal indice boursier allemand accueillera 10 nouvelles valeurs. Elles devront toutefois répondre à de nouveaux critères, plus qualitatifs.

L’indice phare de la Bourse de Francfort va connaître au cours des prochains mois la réforme la plus importante de son histoire. Le changement le plus symbolique est sans conteste l’accroissement du nombre des valeurs qui le composent. À partir de septembre 2021, le DAX comptera officiellement 10 membres supplémentaires , pour un total de 40. La taille de son petit frère, le MDAX, sera à l'inverse réduite de 60 à 50 composants.

Cette refonte – souhaitée depuis longtemps par l’actuel CEO de la Deutsche Boerse – permettra au DAX de refléter davantage la diversité de l’économie allemande et de ne plus être dominé par de grandes entreprises des secteurs automobile et chimique. "Les indices de référence européens sont généralement trop étroits par rapport aux indices américains", souligne auprès de l’agence Bloomberg Frederik Hildner, gestionnaire de portefeuille chez Salm-Salm & Partner. Or, "des indices de référence étroits sont souvent fortement affectés par les mouvements brusques de leurs poids lourds. J'ai donc tendance à apprécier la future extension" du DAX.