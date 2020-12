Le DAX à un plus haut historique pour fêter la fin de l'année

Ce n’est pas le premier indice de cette taille à effacer les dégâts subis en février-mars à cause de la pandémie du coronavirus. À Wall Street par exemple, le S&P 500 enchaîne les records depuis le mois d’août . Les indices de référence en Inde, en Corée du Sud et en Turquie ont également retrouvé leur niveau de début d’année ces dernières semaines.

D’autres excellentes nouvelles ont aidé l’indice allemand à franchir le cap. En premier lieu, l’accord commercial signé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni la veille de Noël. Le DAX – qui est composé de nombreuses sociétés exportatrices – en a profité pour surperformer ses homologues européens. Et la ratification par Donald Trump du nouveau plan de relance de l'économie américaine est la cerise sur la bûche de Noël.

Un rebond alimenté par ses valeurs cycliques

Au final, le DAX a rebondi de 63% environ depuis son creux du 18 mars 2020 , à 8.441,71 points. Plusieurs de ses composants ont plus que doublé de valeur durant cette période: Infineon Technologies (+197,15%), Daimler (+165,81%), Continental (+117,73%), Delivery Hero (+116,36%), Siemens (+115,59%) et Deutsche Post (+114,91%).

Un potentiel haussier de 2% à... 18%

Évoquons les perspectives de l’indice allemand pour l’année prochaine . Elles sont globalement positives si on en croit les stratégistes. Selon les données compilées par Bloomberg, ils tablent en moyenne sur un DAX à 13.853 points fin 2021 . Ce qui représente un potentiel haussier de 1,95% par rapport à la clôture de mercredi dernier . "La valorisation du DAX reste attractive dans un scénario de reprise économique", estiment Laurent Douillet et Tim Craighead, stratégistes chez Bloomberg Intelligence, dans un rapport publié début décembre.

Ils rappellent que le DAX va accueillir dix membres supplémentaires en septembre 2021. "Cette augmentation est positive, car elle réduira son risque idiosynchratique et offrira potentiellement de nouvelles opportunités en matière de ventes et de croissance du bénéfice par action grâce à l'inclusion de sociétés plus dynamiques et de plus petite taille".