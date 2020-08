Le Dax, plus résistant que les autres indices

Parmi les Bourses européennes, la Bourse de Francfort, qui a accueilli Delivery Hero dans le Dax , a été moins affectée que les autres depuis le début de l’année et le début de la crise de Covid-19. L’indice Dax price, qui n’inclut pas les dividendes de sociétés contrairement au Dax, a reculé de 4,78% depuis janvier. Le Dax a lui perdu plus de 1%. Le Stoxx 600 a reculé de plus de 10% sur la même période, le CAC 40 de près de 17%, le FTSE 100 britannique de 19%. La Bourse de Madrid, celle de Vienne et celle d’Athènes ont enregistré des reculs supérieurs à 25%, avec une claque de près de 30,84% pour l’indice Athex, de 25,71% pour l’Ibex espagnol et de près de 30% pour l’Atx autrichien. Le Bel 20 a lui perdu plus de 15% depuis le début de l’année.