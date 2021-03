Le Dax touche un nouveau record

"Les marchés en Europe ont généralement été tirés par des secteurs cycliques et value comme les banques, les constructeurs automobiles, etc."

Le dernier record avait été atteint en séance le 8 février dernier, à 14.169,49 points. L'indice a été porté par la flambée des valeurs automobiles. Volkswagen , Daimler et BMW ont progressé de plus de 1,5%. "Les marchés en Europe ont généralement été tirés par des secteurs cycliques et value comme les banques, les constructeurs automobiles, etc.", souligne Thomas Dorner, directeur des investissements chez Aberdeen Standard Investments.