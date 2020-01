Le Dow Jones à un record après l'accord Chine-USA

Les marchés américains ont terminé en hausse ce mercredi, soutenus par la signature, sans grande surprise, de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin, et une salve de résultats d'entreprises de bonne tenue.

La Bourse US a clôturé en hausse ce mercredi, les investisseurs réagissant avec optimisme à la signature d’un accord commercial de “phase 1” entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones a terminé à un record, prenant 0,31% à 29.030,22 points. Le Nasdaq a gagné 0,08% à 9.258,70 points. Le S&P 500 a progressé de 0,19%, à 3.289,31 points.

Plusieurs grandes entreprises ont par ailleurs dévoilé leur résultats avant l'ouverture, l'assureur UnitedHealth (+2,83%), le gestionnaire d'actifs BlackRock (+2,30%) et Bank of America (-1,84%) dépassant les prévisions. Si le titre de l'établissement financier recule, c'est probablement car ses bons résultats ont déjà été intégrés. Il a déjà progressé de 30% en Bourse au cours de l'année passé. Les chiffres de Goldman Sachs (-0,18%) étaient plus mitigés avec une chute du bénéfice net de 26%, à 1,72 milliard de dollars, au quatrième trimestre. De son côté, FedEx a lâché 1,84% alors qu'Amazon (-0,40%) a annoncé avoir redonné l'autorisation aux entreprises tierces de son site d'utiliser le groupe de logistique pour les livraisons par route aux abonnés du service Prime.