Le Dow Jones clôture au-delà des 27.000 points, une première

L'indice Dow Jones a terminé pour la première fois au-dessus des 27.000 points et le S&P 500 a également battu un record ce jeudi, à nouveau soutenus par la perspective d'une Banque centrale américaine accommodante.

La Bourse US a été à la fois soutenue comme la veille par le ton accommodant du patron de la Fed Powell , mais aussi un peu affaiblie par des propos de Trump liés à la guerre commerciale avec la Chine. Le président américain accuse la Chine ne pas acheter des produits agricoles américains comme Pékin s'y était engagé.

Côté valeurs, Delta Air Lines a annoncé des résultats "record" au deuxième trimestre, marqués par un bond de plus de 39% de ses profits, et a dans la foulée relevé ses prévisions annuelles. Son titre a pris 1,16%. Plusieurs groupes d'assurance ont bondi en Bourse après le renoncement de la Maison Blanche à interdire certains rabais accordés par des laboratoires américains. CVS a gagné 4,68%, UnitedHealth 5,53% et Cigna 9,24%.