Le Dow Jones lesté par Home Depot

Dans le sillage de Home Depot, son concurrent Lowe's a perdu 1,41%. De son côté, Kohl's a chuté de 19,49%, sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2017, après avoir révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel et dégagé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le groupe de grands magasins entraîne dans sa chute ses concurrents Macy's (-10,90%) et Nordstrom (-6,26%). Boeing a quant à lui perdu 0,67%, malgré le fait que le constructeur aéronautique a enregistré au salon de Dubai des intentions de commandes pour jusqu'à 50 exemplaires du 737 MAX. Du côté des valeurs technologiques, Facebook a pris 0,97%, alors qu'Amazon et Netflix sont restés stable, prenant respectivement 0,02% et 0,01%.