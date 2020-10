Le Dow Jones soutenu par des indicateurs positifs

La Bourse US a terminé en ordre dispersé vendredi après trois séances consécutives de baisse, le Dow ayant été soutenu par des indicateurs américains positifs et toujours l'espoir d'un plan de soutien économique américain, avant ou après l'élection présidentielle du 3 novembre. Il a avancé de 0,39% à 28.606,31 points. De son côté, le Nasdaq a cédé 0,36% à 11.671,56 points, tandis que le S&P 500 a gagné 0,01% à 3.483,81 points.

Les investisseurs ont notamment salué de bonnes ventes au détail pour septembre et surtout une amélioration de la confiance des consommateurs américains, au plus haut depuis le début de la pandémie. Selon les données du département du Commerce publiées vendredi, les ventes au détail ont grimpé bien plus que prévu en septembre par rapport à août, enregistrant une hausse de 1,9% après un ralentissement au cours de l'été alors que les analystes misaient sur un progrès de 0,6%. Côté valeurs, les techs ont souffert: Apple a perdu 1,40%, signant la moins bonne performance du Dow, Facebook a cédé 0,30%, Amazon 1,98%, Microsoft 0,33% et Netflix 2,06%.