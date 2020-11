Le Dow dopé par l'espoir d'un vaccin et Janet Yellen

La Bourse de New York a clôturé dans le vert ce lundi, rassurée par une annonce du laboratoire AstraZeneca sur l'efficacité de son vaccin contre le coronavirus et par des rumeurs persistantes qui font état du fait que Joe Biden aurait choisi l’ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen pour prendre la tête du ministère de l’Economie de son futur gouvernement. Le Dow Jones est ainsi monté de 1,12% à 29.591,27 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 0,22% à 11.880,63 points. Le S&P 500 a gagné 0,56% à 3.577,59 points.

Après l'alliance Pfizer (-0,49%)/BioNTech (+2,33%) il y a deux semaines et Moderna (+3,50%) la semaine dernière, le laboratoire britannique AstraZeneca, en association avec l'université d'Oxford, a annoncé à son tour un vaccin efficace à 70% en moyenne contre le Covid-19, voire à 90% dans certains cas, selon les résultats intermédiaires des essais cliniques réalisés au Royaume-Uni et au Brésil. L'action d'AstraZeneca (-1,08%) a toutefois fini en recul, en raison d'une efficacité du vaccin inférieure aux scores annoncés par Pfizer/BioNTech et Moderna.