Le Dow lesté par Cisco, le Nasdaq soutenu par Apple

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé jeudi, Cisco (-11,19%) ayant lourdement pesé sur le Dow Jones , qui a perdu 0,29% à 27.896,72 points, tandis qu’ Apple (+1,77%) a soutenu le Nasdaq , qui a avancé de 0,27% à 11.042,50 points. De son côté, le S&P 500 a reculé de 0,20% à 3.373,43 points. De loin la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, la chute de l'équipementier de réseaux Cisco Systems est due à la publication d’objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes, ainsi qu’à un plan de suppressions de postes.

Par ailleurs, les investisseurs se sont également satisfaits du nombre de demandes d’allocations de chômage qui est passé sous la barre du million pour la première fois depuis le début des efforts visant à endiguer l’épidémie de coronavirus aux Etats-Unis il y a cinq mois. Au rang des valeurs, mis à part Apple, les techs se sont généralement bien comportées: Facebook a pris 0,54%, Google 0,79% et Netflix 1,23%. A l’inverse, Amazon et Microsoft ont perdu 0,04% et 0,23%. Au sein du Dow, outre Cisco, Exxon Mobil (-2,47%) et Walgreens (-1,96%) ont pesé.