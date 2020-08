Le Dow passe en territoire positif sur l’année 2020

La Bourse US a clôturé la semaine en hausse, soutenue par les techs. Intel a pris 2,09%, Microsoft 1,03%, Google 0,67%, Facebook 0,11% et Amazon 0,03%. A l’inverse, Apple (-0,16%) et Netflix (-0,45%) ont légèrement pesé. Le Dow Jones a pris 0,57% à 28.653,87 points, passant ainsi en positif sur l’année 2020. Le S&P 500 a gagné 0,67% à 3.508,01 points. Le Nasdaq a avancé de 0,60% à 11.695,63 points. Tesla a, lui, cédé 1,13%. Au cours de la séance, Apple et Tesla ont porté leurs titres au-delà des 500 dollars et des 2.000 dollars. Lundi, leurs titres seront divisés par quatre pour Apple et par cinq pour Tesla. Depuis l'annonce de leur "split", les deux actions ont sérieusement gagné du terrain à Wall Street: +30% pour Apple et +66% pour Tesla.