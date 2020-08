Le "Loup de Wall Street" se rêve en chef de meute

Tout rally boursier attire naturellement de nombreux investisseurs en quête de rendement. Encore plus cette année. "Le marché a été inondé de nouveaux comptes et traders, et beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'ils font", constate également Jordan Belfort. Cet ancien courtier américain a fait fortune dans les années 1990 et a inspiré le film "Le Loup de Wall Street". Mais fini les frasques aujourd'hui. Il a décidé de se transformer en Akela, soit en loup solitaire pour distiller ses connaissances et son expérience auprès des louveteaux fraîchement arrivés en bourse.