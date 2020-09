Le Nasdaq à nouveau lesté par les technos

La Bourse de New York n’est pas parvenue à se maintenir dans le vert ce vendredi et a dérapé après la mi-séance pour la deuxième journée d'affilée, tirée vers le bas par le repli des grands noms de la tech. Elle a toutefois clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones (+0,48% à 27.665,64 points) et le S&P 500 (+0,05% à 3.340,97 points) s’étant légèrement repris en fin de séance. Le Nasdaq a perdu pour sa part 0,60% à 10.853,55 points. Facebook a cédé 0,55%, Apple 1,31%, Amazon 1,85%, Google 0,74% et Microsoft 0,65%. Seuls Intel et Netflix s’en sont quelque peu sortis, prenant respectivement 0,65% et 0,27%.