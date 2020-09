Le Nasdaq cède près de 5%, sa plus grosse chute depuis mars

La Bourse de New York a sombré jeudi à la clôture et connu sa pire séance depuis juin, marquant un brutal coup d'arrêt après avoir démarré le mois de septembre sur les chapeaux de roue.

Le Nasdaq a sombré de 4,96% et a connu sa plus grande déroute depuis le mois de mars, après avoir fini la veille à plus de 12.000 points pour la première fois de son histoire. Les actionnaires de Tesla (-9,02%) et Apple (-8,01%) semblent retirer leurs billes après avoir vu le cours des deux groupes monter en flèche ces dernières semaines.

"Le marché boursier a connu ces dernières semaines une croissance trop explosive" Quincy Krosby Prudential Financial

La Bourse de New York a terminé en forte baisse jeudi après plusieurs séances marquées par des records, en dépit de la baisse plus marquée que prévu des inscriptions au chômage. Le S&P 500 a baissé de 3,51% et le Dow Jones de 2,78%.

Selon Quincy Krosby de Prudential Financial, "le marché boursier a connu ces dernières semaines une croissance trop explosive, était surévalué et devait s'attendre à un repli."

Le rallye sur les valeurs technologiques américaines, qui a porté Wall Street ces derniers mois, retombe. Netflix , Apple, Adobe et Nvidia qui affichent chacun un gain supérieur à 70% depuis le début d'année, reculent de 4,87% à 9,28%.

Publiée une heure avant l'ouverture, la baisse plus forte que prévu des demandes d'allocations chômage, qui atteignent 881.000 inscriptions, n'est donc pas parvenue à compenser le repli du secteur technologique et à soutenir la tendance.