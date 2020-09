Le Nasdaq enfonce encore l'Europe (débriefing actions étrangères)

La Bourse de Paris (-0,89%), son homologue allemande (-1,65%) et le FTSE londonien (-0,88%) ont creusé leurs pertes en fin de séance. La publication des chiffres mensuels sur l'emploi US meilleurs que prévu n'a pas permis aux indices européens de reprendre de la hauteur.

À Madrid, c'était aussi la fiesta dans le compartiment bancaire. Caixabank et Bankia ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de créer un nouvel ensemble détenant plus de 650 milliards d'euros d'actifs, soit tout simplement la plus grande banque d'Espagne. Les prémices de ce mariage ont fait s'envoler les titres Caixabank et Bankia de respectivement 12,37% et 32,88%.