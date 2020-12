Le Nasdaq et le S&P 500 à des records

La Bourse US a poursuivi mardi sur son élan de novembre, son meilleur mois depuis 1987, emmenant le Nasdaq et le S&P 500 à de nouveaux records en clôture, dans un marché optimiste sur l'arrivée de vaccins et un potentiel plan de soutien à l'économie. Le Nasdaq a augmenté de 1,28% à 12.355,11 points, tandis que le S&P 500 a gagné 1,13% à 3.662,45 points. Le Dow a avancé de 0,63% à 29.823,92 points. Lundi, bien qu’en baisse à la clôture, Wall Street avait conclu son meilleur mois depuis 33 ans, les trois indices inscrivant une hausse mensuelle à deux chiffres: +11,8% pour le Dow Jones et le Nasdaq, +10,8% pour le S&P 500.