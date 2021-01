Le Nasdaq et le S&P 500 à des records

La Bourse de New York a clôturé sans direction ce jeudi, le Nasdaq et le S&P 500 terminant à des records, au lendemain du début officiel de la présidence de Joe Biden aux Etats-Unis. Le Dow Jones a cédé 0,04% à 31.176,01 points. De leur côté, le S&P 500 et le Nasdaq ont pris respectivement 0,03% à 3.853,07 points et 0,55% à 13.530,91 points. Mercredi, les trois principaux indices boursiers new-yorkais avaient atteint de nouveaux plus hauts, portés notamment par la perspective de mesures supplémentaires de soutien pour l'économie américaine avec l'administration Biden.