Le Nasdaq lesté par Facebook et Google

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, restant sur ses gardes face à la forte baisse des taux d’intérêt sur fond de montée des tensions entre Washington et ses partenaires commerciaux, et plombée par la forte baisse des géants technologiques.