Le Nasdaq passe le cap des 8.000 points

Le deuxième plus important marché boursier des Etats-Unis a passé le cap symbolique des 8.000 points ce lundi.

"Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel". Cet adage boursier a beau revenir de temps en temps dans le discours de l’un ou l’autre stratégiste, la Bourse de New York semble bien décidée à poursuivre son ascension vers de nouveaux sommets toujours plus hauts. Le Nasdaq a ainsi franchi pour la première fois la barre symbolique des 8.000 points ce lundi, soit près de 8 mois après avoir clôturé au-dessus de 7.000 points. C’était à la fin de la première séance de l’année, le 2 janvier. Entre-temps, il est retombé à un plus bas de 6.630 points avant de repartir à l’assaut des étoiles.