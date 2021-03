Le Nasdaq plonge de 3% après la Fed

La Bourse de New York a terminé en nette baisse ce jeudi, les valeurs technologiques chutant lourdement devant la montée des taux obligataires, au plus haut en 14 mois, malgré le discours accommodant de la Fed. Le Nasdaq, qui concentre les valeurs technologiques sensibles aux craintes d'inflation et au resserrement des conditions financières, a plongé de 3,02% à 13.116,17 points. Tesla a perdu 6,93%, tandis qu’Amazon, Apple, Intel et Netflix ont tous abandonné plus de 3%. Le Dow Jones a lâché 0,46% à 32.862,30 points. Le S&P 500 a abandonné 1,48% à 3.915,46 points.