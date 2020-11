Le Nasdaq prend 2%, soutenu par les techs

Wall Street, qui avait démarré dans le vert mercredi, tirée par une remontée des valeurs de la tech, a clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones faisant l'objet de prises de profits après une brève ouverture en trombe. Dans une séance à plus faible volume d'échanges à cause du jour semi-férié du 11 novembre, l'indice vedette de la Bourse de New York a ainsi cédé 0,08% à 29.397,63 points. A la cloche d'ouverture, il avait pourtant démarré fort dépassant de quelques points son record de 29.551,42 points établi le 12 février. De son côté, le Nasdaq a repris le terrain perdu la veille, avançant de 2,01% à 11.786,43 points. Le S&P 500 a, lui, gagné 0,77% à 3.572,66 points.