Le Nasdaq propulsé par les actions technologiques

25% de la hausse du DJ!

Cette observation explique en partie pourquoi les autres principaux indices de Wall Street dévoilent pour leur part des hausses moins sensibles. Le Dow Jones (DJ), qui renferme moins de valeurs technologiques mais davantage de valeurs industrielles, limite sa progression à 22%, à 28.470,72 points. Et encore, près de 25% de ce score est le fait des actions Apple et Microsoft, qui font partie de sa composition! Le S&P 500 , lui, est monté de 28,5% pour s’établir à 3.218,84 points.

Risque de bulle?

Les indices DJ et S&P 500 n’ont pas été les seuls à subir la domination des grosses pointures technologiques. L’indice général de la Bourse du Nasdaq lui-même en a été "victime". 56% de sa hausse en points (+2.379 points) sont le fait de 5 actions à peine. Outre Apple (+84%) et Microsoft (+54,2%), il s’agit aussi de Facebook (+55,7%), Amazon (+22,33%) et Alphabet (+27,0%).

L’année boursière qui vient de s’achever à la Bourse de New York a comme un parfum des années 1990. Ces années qui avaient été marquées par une vive spéculation sur les valeurs technologiques. Doit-on estimer que la Bourse du Nasdaq vit actuellement un remake de cette période-là? À ce jour, il ne se trouve personne pour l’affirmer à coup sûr. Il reste que les valeurs de l’indice général du Nasdaq se traitent en moyenne à 33 fois les bénéfices (P/E) des 12 derniers mois. Et qu’avec un P/E approchant les 25, voire les 30, des actions comme Apple, Microsoft et Alphabet, entre autres, n’avaient plus été aussi chères que depuis la fin des années 1990…