Le Nasdaq soutenu par Nvidia et Amazon

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé lundi, Boeing (-3,40%) pesant sur le Dow, qui a reculé de 0,31% à 27.844,91 points, tandis que le Nasdaq, qui a pris 1% à 11.129,73 points, a été aidé par Nvidia (+6,68%) et Amazon (+1,09%). Microsoft a gagné de son côté 0,66% et Google 0,77%. A l’inverse, Facebook a perdu 0,03%, Apple 0,26% et Netflix 0,07%. Le S&P 500 a, lui, avancé de 0,27% à 3.381,99 points.