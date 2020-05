Le S&P 500 clôture au-dessus de 3.000 points pour la première fois depuis le 5 mars

Le S&P 500 a clôturé au-dessus de 3.000 points pour la première fois depuis le 5 mars, grimpant de 1,48%. L’indice Dow Jones a augmenté de 2,21% à 25.548,27 points et le Nasdaq a pris 0,77% à 9.412,36 points.

Côté valeurs, les actions les plus pénalisées par les effets de la crise, de Carnival à United Airlines , ont enregistré les meilleurs résultats. Les investisseurs anticipent une forte hausse des dépenses en biens et services non essentiels.