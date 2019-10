Le S&P 500 tout proche de son record à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la semaine dans le vert, soutenus par des résultats d'entreprises positifs, notamment ceux d'Intel et de Visa.

La Bourse US a terminé dans le vert vendredi, soutenue par des résultats trimestriels globalement positifs et un optimisme prudent sur le front commercial. Le Dow a gagné 0,57% à 26.958,06 points. Le Nasdaq a pris 0,70% à 8.243,12 points. Le S&P 500 a pour sa part frôlé son record historique, avançant à la clôture de 0,41% à 3.022,55 points. Ce record, qui remonte au 26 juillet dernier, est de 3.025,86 points. Intel a grimpé de 8,10% grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre. Visa, qui a aussi fait mieux que prévu, est monté de 0,96%.