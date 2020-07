Le Star 50, un indice technologique qui démarre fort

La création de l'indice, qui suit les 50 plus grandes entreprises cotées depuis plus de six mois, offre aux investisseurs un outil de suivi et d'évaluation d'un marché qui a été approuvé par le président chinois Xi Jinping. "Star 50 sera l'équivalent du Nasdaq 100", a déclaré Duan Shihua, directeur de Shanghai Changer Investment Management Consulting, un fournisseur d'indices chinois.