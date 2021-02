Le Stoxx 600 à 4% de son plus haut de 2020

Le Stoxx 600 n'est plus qu'à quelques jets de son plus haut du 18 février 2020

Le Stoxx 600 n'a pas encore remonté complètement la pente depuis son creux du 18 mars 2020. Il lui manque 4% pour retrouver son plus haut du 18 février de la même année.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 a remonté la pente depuis son krach en 2020, où le 18 mars de cette année, il avait chuté à 279,66 points. Le 18 février, il avait touché à la clôture 430,33 points, ce qui porte à 35% sa dégringolade entre ces deux dates. Actuellement, l'indice évolue 4,1% en dessous de son plus haut du 18 février 2020. Il a pu compter sur la performance des secteurs des ressources naturelles, de l'automobile, de la technologie et de la distribution. Mais il reste plombé par les banques, les assurances, l'immobilier (en particulier les groupes fonciers qui exploitent les centres commerciaux) et les télécommunications.

-35% Le Stoxx 600 a dégringolé entre le 18 février et le 18 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Il a presque remonté la pente.

Les gagnants

Sur un an, les titres qui ont bondi au sein de l'indice appartiennent aux secteurs qui ont le plus profité de la pandémie et des confinements successifs de la population. La messagerie Sinch a décroché la plus forte hausse sur la période, avec un bond de 306,62%. Le groupe suisse de vente de produits pharmaceutiques en ligne Zur Rose a pris 296,76%. Le groupe de livraison de repas en kits HelloFresh s'est distingué avec un bond de près de 200%. L'opérateur postal Royal Mail s'en sort avec un bond de plus de 160%. Il faut aussi mentionner l'envolée du groupe de services de paiement Adyen (+144,28%), du groupe de supermarchés en ligne Ocado (+127,16%), et du fabricant de produits informatiques Logitech (+144,36%).

+306% La messagerie Sinch a signé la meilleure performance du Stoxx 600 sur un an. Elle a profité des confinements successifs de la population.

Entre le 18 février et le 18 mars 2020, seule une poignée de titres a réussi à grimper alors que l'ensemble des secteurs du Stoxx 600 a chuté. Ocado a gagné 30,87% sur la période, Zur Rose 10,92% et les chaînes de supermarchés comme ICA Gruppen (+10,57%), Sainsbury(+4,59%) et WM Morrison (+9,87%)se sont distinguées. Mention spéciale aussi pour le groupe qui fabrique des outils médicaux Ambu, qui a gagné 6,09%.

Les perdants