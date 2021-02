Le bitcoin franchit le cap des 50.000 dollars

Le bitcoin s'échange à plus de 50.000 dollars alors qu'il devient de plus en plus accepté par le grand public comme par le monde de la finance.

En 2017, le bitcoin avait déjà affolé les compteurs. On parlait alors d'un record à 10.000 dollars atteint en novembre. La monnaie virtuelle venait à peine de dépasser les 5.000 dollars quelques semaines plus tôt.

Le bitcoin au magasin

Depuis le début de l'année, la hausse de la cryptomonnaie la plus échangée sur terre dépasse les 70%. Le bitcoin attire de plus en plus de curieux, mais c'est surtout de grands noms comme Tesla, Mastercard ou BlackRock qui ont donné un coup de fouet au cours de la monnaie virtuelle. De plus en plus d'acteurs économiques affichent en effet leur volonté d'accepter le bitcoin et les autres monnaies du genre comme moyen de paiement.