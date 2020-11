Le bitcoin peut-il percer le plafond des 20.000 dollars?

Le bitcoin a franchi 18.000 dollars ce mercredi pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2017 et se rapprocher de son record historique (19.783 dollars).

Année folle pour le bitcoin. La monnaie virtuelle a entamé le mois de janvier autour des 7.000 dollars pour s'écraser trois mois plus tard et au plus fort de la crise du coronavirus à 5.024 dollars. Depuis lors, il n'a cessé de gonfler, franchissant les 10.000 dollars en plein été pour flirter avec les 18.250 dollars ce mercredi.

C'est du jamais vu depuis la mi-décembre 2017 . Le bitcoin avait alors atteint son record historique à 19.783 dollars. Une semaine après, il avait fondu d'un tiers de sa valeur et de près de 70% dans les six mois qui ont suivi.

20.000 dollars avant Noël

D'abord, l'engouement toujours plus fort des "nouveaux investisseurs" rend les cryptomonnaies de plus en plus populaires auprès du grand public et des petits porteurs en recherche de rendements rapides.