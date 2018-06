Le bitcoin pourrait paralyser le web

À la différence des monnaies garanties par les banques centrales, qui ont pour mission d’assurer leur stabilité, les crypto-monnaies souffrent d’un certain nombre de problèmes , liés à leur fonctionnement décentralisé , a jugé la Banque des règlements internationaux (BRI) dans un rapport.

Les crypto-monnaies font intervenir d’un côté des utilisateurs et de l’autre une foule de "mineurs", chargés d’examiner et enregistrer les transactions pour garantir le protocole sur lequel s’appuient les monnaies virtuelles. Or, ce processus génère de vastes volumes de données ayant un coût énorme, ne serait-ce qu’au niveau environnemental, pointe la BRI.