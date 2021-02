Le calme est revenu sur les marchés (débriefing actions étrangères)

L'optimisme sur le plan de relance US a permis aux marchés européens de mettre l'épisode GameStop en veille. BP a bu la tasse après ses bien maigres résultats annuels.

Le retour au calme sur le marché avec l'essoufflement de la spéculation sur les sociétés "shortées" et sur l'argent. Un répit qui a permis aux indices européens d'encore progresser après la belle montée de la veille et de pratiquement effacer toutes les pertes accumulées la semaine dernière.

À la cloche, le CAC 40 a gagné 1,86% pour repasser au-dessus des 5.500 points. À la faveur d'une hausse de 1,56%, le Dax s'est rapproché des 14.000 points qu'il avait franchis il y a deux semaines pour la première fois de son histoire. La progression était moins franche pour le FTSE 100 de Londres (+0,78%), pénalisé par le repli de BP . Le groupe pétrolier, plus grande entreprise britannique, a lâché 4,53% après avoir publié un bénéfice moins important que prévu au quatrième trimestre. BP a aussi fait état de sa première perte annuelle en dix ans.

Le compartiment auto du Stoxx 600 Europe a affiché la plus forte progression du jour. Stellantis , constructeur issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a vu les analystes de Goldman Sachs passer à l'achat sur son titre avec un objectif de cours de 18 euros. L'action a réagi positivement, glanant 2,92% à 12,96 euros. Sur le marché francfortois, Vokswagen a pris 3,77%, Daimler 1,52% et BMW 2,10%. Les constructeurs ont toutefois montré un "optimisme prudent" quant à la reprise des ventes une fois les mesures de confinement levées, selon une enquête de l'institut IFO publiée ce mardi.