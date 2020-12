Le calme s'installe sur les bourses (débriefing actions européennes)

Les marchés européens continuer de souffler après un mois de novembre historique. Tous les regards sont tournés vers la BCE, dont on attend une révision de sa politique monétaire.

Le CAC 40 a reculé de 0,23%, tandis que le DAX allemand a progressé de 0,06% et le Footsie britannique de 0,05%. L'indice Stoxx Europe 600 a pour sa part pris 0,20%, porté par les secteurs des médias (+0,96%), de la santé (+0,52%) ou des services à la collectivité (+0,46%).

IAG (-3,62%) a déclaré lundi soir qu'il ne voyait aucun obstacle à ce que le groupe britannique continue de contrôler British Airways après le Brexit, s'inscrivant en faux contre les propos du directeur général de Ryanair pour qui une cession de la compagnie aérienne serait inéluctable. "Nous sommes convaincus que nous respecterons les règles de propriété et de contrôle de l'UE et du Royaume-Uni après la période de transition", a indiqué un porte-parole d'IAG.

À la Bourse de Francfort, Munich RE a lâché 0,50%. Le géant allemand de la réassurance a annoncé des "objectifs ambitieux pour les cinq prochaines années". Il vise notamment une rentabilité rapportée aux capitaux propres devant se situer entre 12% et 14% d'ici 2025, contre 9,2% en 2019 et à peine 6% sur les neuf premiers mois de 2020. Le bénéfice par action devrait lui augmenter en moyenne de 5% par an jusqu'en 2025, comme le dividende par action.