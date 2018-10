Le cauchemar boursier d'Avantium s'empire

Il y a deux ans, tout semblait pourtant sourire à cette spin off du groupe pétrolier Shell. Elle concluait en octobre 2016 une coentreprise baptisée Synvina avec le géant allemand BASF . Le but: produire dans une usine à construire à Anvers un plastique biologique à partir de son savoir-faire.

IPO à 11 euros

Baptisée YXY, cette technologie d'Avantium permet de transformer le sucre issu de plantes, le fructose, en un grand nombre de produits chimiques et plastiques biologiques tels que le PEF (polyéthylène furanoate), qui se profile comme le matériel de conditionnement du futur, expliquait-elle à l'époque

Pour financer la construction de cette usine, Avantium avait organisé en mars 2017 une IPO au prix de 11 euros l'action . Là encore le succès était au rendez-vous. L’offre avait été sursouscrite plusieurs fois et la société néerlandaise cotée désormais à Bruxelles et à Amsterdam avait réussi à lever une bonne centaine de millions d’euros . Une large partie des fonds étaient destinée au financement de l’usine.

Tuile

Mais en janvier 2018, première grosse tuile. Avantium annonce que la production commerciale de son plastique biologique va accuser un retard compris entre 24 et 36 mois en raison de problèmes techniques constatés dans l’usine pilote. La date à laquelle Avantium dégagera ses premiers bénéfices s’éloigne et les inquiétudes sur son niveau de liquidités se font jour. Le titre dégringole en Bourse.

Et re-tuile

Aujourd’hui, c’est l’existence même du joint venture avec BASF qui pourrait être remise en cause. Le groupe allemand a fait savoir à Avantium que si les critères d’investissement n’étaient pas remplis pour le 5 décembre, il s'estimait en droit de prendre ses cliques et ses claques et de sortir de Synvina comme le prévoient leurs accords.