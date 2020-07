Le chômage repart à la hausse, New York inquiète

Les marchés américains ont terminé en nette baisse ce jeudi, la reprise des contaminations au coronavirus dans le Sud et l'Ouest du pays ayant fait remonter le chômage pour la première fois depuis fin mars.

Wall Street a clôturé en baisse jeudi, la flambée des contaminations aux Etats-Unis ayant fait grimper le chômage pour la première fois depuis fin mars, le Congrès tentant de trouver un accord pour prolonger une aide cruciale pour les chômeurs, qui va s’arrêter dans une semaine. Des milliers de commerces et restaurants ont dû refermer leurs portes dans le pays et renvoyer chez eux leurs salariés fraîchement réembauchés en raison d’une explosion du nombre de cas de Covid-19 dans le Sud et l’Ouest. Le Dow a perdu 1,31% à 26.652,33 points. Le Nasdaq a reculé de 2,29% à 10.461,42 points. Le S&P 500 a cédé 1,23% à 3.235,66 points.