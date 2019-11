Le commerce continue de préoccuper Wall Street

New York a ralenti la cadence ce jeudi après avoir grimpé à des sommets historiques au cours des dernières séances. Ce mercredi, les investisseurs ont attendu des signaux concrets quant à la signature d’un accord partiel pour régler le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Au lieu, ils n’ont eu droit qu’à des rumeurs évoquant un report du sommet entre les présidents Trump et Xi en décembre.

Après plusieurs changements de direction, le Dow Jones (-0,07 point) et le S&P 500 (+ 0,04%) ne se sont pas trop éloignés de l’équilibre alors que le Nasdaq (-0,29%) a passé l’ensemble de la séance en terrain négatif. Les cours du pétrole se sont repliés après l’annonce d’une hausse bien plus forte qu’attendu des stocks de brut aux Etats-Unis, ce qui a ravivé les craintes d’un ralentissement de la demande et a freiné le secteur de l’énergie. Exxon Mobil a abandonné 2,18%, l’une des plus fortes baisses du Dow.