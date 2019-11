Le commerce envoie Wall Street à des records

Les marchés américains ont démarré en trombe la semaine de Thanksgiving ce lundi, montant à des nouveaux records grâce à un regain d'espoir sur les négociations entre Washington et Pékin et à une salve d'opérations de fusion-acquisition de grande ampleur.

La Bourse de New York a clôturé en nette hausse lundi, reprenant sa course aux records, stimulée par un regain d'optimisme sur les négociations commerciales entre Washington et Pékin et une série de rachats d'entreprises de grande ampleur. Le Dow Jones est monté de 0,68% à 28.066,47 points. Le Nasdaq a gagné 1,32% à 8.632,49 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,75% à 3.133,64 points.