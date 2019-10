Le commerce provoque la nervosité à Wall Street

La Bourse US a terminé dans le rouge lundi, les investisseurs restant sur leurs gardes à l'approche de l'ouverture d'une nouvelle session de négociations commerciales entre Washington et Pékin. Le Dow Jones a cédé 0,36% à 26.478,02 points. Le Nasdaq a reculé de 0,33% à 7.956,29 points. Le S&P 500 a quant à lui perdu 0,45% à 2.938,79 points. Le marché est nerveux car des informations de presse suggèrent que la Chine a l'intention de ne pas négocier l'accord global que Trump souhaite. La Maison Blanche a affirmé de son côté que tous les sujets seront sur la table y compris celui des subventions massives des entreprises d'Etat chinoises que Pékin ne souhaiterait plus discuter.