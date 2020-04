Le contagieux optimisme de Greenyard (+débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles termine la semaine sur une note très positive. Seuls les titres Colruyt et AB InBev ont clôturé dans le rouge au sein du Bel 20. De son côté, Greenyard profite du bond de la consommation à domicile.

Hors Bel 20, Greenyard s'est envolé de 15,79% à 4,62 euros. Le spécialiste des fruits et légumes surfe sur le bond de la consommation à domicile provoqué par le confinement. Ce qui lui permet de relever ses prévisions pour l'exercice en cours. Le groupe table désormais sur un Ebitda ajusté compris entre 93 millions et 95 millions d’euros. "Même si nous ne disposons pas de tous les détails, nous sommes particulièrement satisfaits de l’évolution de la dette, qui affiche une baisse plus forte que prévu. L'effet de levier reste cependant élevé", soulignent les analystes de KBC Securities.