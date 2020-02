Le coronavirus fait plonger le Dow Jones de presque 2.000 points en 2 jours

Wall Street a continué de plonger dans le rouge vif ce mardi, alors que les craintes se renforcent autour du coronavirus. Dow Jones et S&P 500 ont chuté de plus de 3%.

Lundi, Dow Jones et S&P 500 avaient connu leur pire séance depuis plus de deux ans et le Nasdaq avait accusé sa plus lourde perte depuis octobre 2018. Les acteurs du marché sont peu rassurés devant la propagation à grande échelle de l'épidémie de pneumonie virale, notamment en Italie où les autorités ont fait état mardi soir de 322 cas dont dix décès. Les perspectives d'un rebond rapide s'éloignent alors que de plus en plus d'entreprises annoncent s'attendre à pâtir des conséquences économiques du coronavirus.